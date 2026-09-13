Скръб. Отиде си голям наш художник
За това съобщиха неговите колеги и приятели в социалните мрежи
Следете всички новини, анализи и коментари за Пеньо Пенев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За това съобщиха неговите колеги и приятели в социалните мрежи
Поетът с ватенката е не само глас, но и съвест на епохата
На гребена на всеобщата вълна от протести в цялата страна против отпадането на ключови български автори и произведения от учебния план се качва и Дими...