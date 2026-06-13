Изчезна български моряк във водите до Северозападна Франция
Български моряк, член на екипажа на петролния танкер „Нордик мистрал", който плава под флага на Маршалови острови, е обявен за изчезнал в четвъртък сл...
Следете всички новини, анализи и коментари за Пeнмар. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Български моряк, член на екипажа на петролния танкер „Нордик мистрал", който плава под флага на Маршалови острови, е обявен за изчезнал в четвъртък сл...