Китайски медии на среща в "Стандарт"
"Стандарт" ще подпише медийно сътрудничество с водещи китайски вестници. Това стана ясно след среща на главния редактор г-жа Славка Бозукова с делегац...
Следете всички новини, анализи и коментари за "пекин Дейли Груп". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Стандарт" ще подпише медийно сътрудничество с водещи китайски вестници. Това стана ясно след среща на главния редактор г-жа Славка Бозукова с делегац...