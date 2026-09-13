Запяват фонтаните в Пловдив
В дните четвъртък, петък и събота пловдивчани и гости ще могат да видят новата светлинно-музикална програма на пеещите фонтани
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В дните четвъртък, петък и събота пловдивчани и гости ще могат да видят новата светлинно-музикална програма на пеещите фонтани
Олющената боя на Пеещите фонтани в Пловдив е незначителен и не пречи на тяхното функциониране. Това заяви кметът на града под тепетата Иван Тотев пред...
Единствените у нас Пеещи фонтани, които са намират в Пловдив, ще запеят отново след близо 40 години прекъсване през пролетта. През месец май ще покани...
Пловдив. Прочутите пеещи фонтани в Цар- Симеоновата градина в Пловдив отново ще бликнат за радост на пловдивчани и гостите на града. Поръчано е оборуд...
Пловдив. Прочутите пеещи фонтани в Цар Симеоновата градина в Пловдив отново ще бликнат за радост на пловдивчани и гостите на града. Поръчано е оборуд...
Дубай е мястото, което човек трябва да посети задължително поне веднъж в живота си. Най-известното от седемте емирства, влизащи в ОАЕ, събира погледа...