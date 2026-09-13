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Преглед на регионалния печат

Преглед на регионалния печат

ВИДИН „За всекиго по нещо интересно". Така е озаглавено интервюто със заместник-кмета на Видин Борислава Борисова в днешния брой на вестник „Видин"....

20 октомври | 7:39
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