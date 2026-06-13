Китайски внос свали цените на родните пчелари
Внос от Китай, Украйна и други страни свали цените на меда и пчелните продукти у нас, казват пчелари, които участват в 13-ото специализирано изложение...
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Внос от Китай, Украйна и други страни свали цените на меда и пчелните продукти у нас, казват пчелари, които участват в 13-ото специализирано изложение...
Девет са основните монополисти в световен мащаб, които са си разпределили пазарите и българският пчелен мед се изкупува и заминава за Германия. Това к...