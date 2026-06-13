Прокурори душат около втори язовир в пернишко
Става въпрос за язовир "Пчелина" и снабдяването с вода на "Стомана Индъстри"
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Става въпрос за язовир "Пчелина" и снабдяването с вода на "Стомана Индъстри"
Конкурсът „Мис носия" част от програмата на фолклорния събор „Лудогорие" през юли Нова чешма, съградена от фолклористи, бе осветена на Гергьовден в т...