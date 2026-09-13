Земята се разлюля, наше градче на нокти
Земетресение бе регистрирано в Пазарджишко
Следете всички новини, анализи и коментари за Пазарджишко. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Земетресение бе регистрирано в Пазарджишко
Вече е време да въведем ред в страната за това сме казали рестарт на държавността, каза Карадайъ
Трусът е с магнитуд 2,6 по скалата на Рихтер
Операцията е срещу битовата престъпност, участва и главсекът на МВР
Те са регистрирани през месец ноември
Сняг и мъгла затрудняват движението
Целта е да се опази от кражби гроздовата реколта
Става дума за трупни части от диво прасе
73-ма нелегални мигранти бяха заловени от полицията в Пазарджишко, съобщи БНР. Мигрантите са открити между пазарджишките села Славовица и Виноградец,...
Пазарджик. Поредно слабо земетресение бе регистрирано на територията на България, съобщиха от Геофизичния институт на БАН. Трусът с магнитуд 2,1 по с...