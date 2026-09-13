Кметове стягат охрана на лозята край Катунци
Кметове на населените места в района на санданското село Катунци организират охрана на хилядите лозови декари. Управниците събират доброволци сред мес...
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Кметове на населените места в района на санданското село Катунци организират охрана на хилядите лозови декари. Управниците събират доброволци сред мес...
Прокуратурата е констатирала множество нарушения в Централния софийски затвор, ЗЗОТ "Казичене" и ЗЗОТ "Кремиковци" в столицата. Прокурорите от СГП са...
Война между конкуренти може да е в основата на взривения склад Двамата пазачи, които са били на смяна по време на взрива във военната база в Иганово,...
Жителите на гоцеделчевското село Мусомища предприемат спешни мерки за опазването на църквата си „Свети великомъченик Георги". Наскоро храмът бе обран...
Арестувани са трима мъже от охранителната фирма на Гранд мол Варна с обвинение за убийството на 52-годишен мъж. Те са задържани за срок от 72 часа, к...
Благоевград. Кметът гигант на санданското село Враня Валери Попов стяга кастинг за опълченци. Охранителите ще пазят над 3000 декара лозя в региона. Ме...