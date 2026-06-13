Павел Върба: Прекрасен шут реши мача
Спечелихме срещу силен отбор с качества
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Спечелихме срещу силен отбор с качества
Треньорът на Лудогорец беше ядосан от пропуснатата дузпа в редовното време
Дано се срещнем пак с интер в Шампионската лига
Треньорът на Лудогорец все пак не е доволен от резултата
Представих се на един приятел от Славия Прага като Лукаку, шегува се треньорът на "орлите"
Новият треньор на "орлите" разкри, че е било време за промяна
Станислав Генчев остава в щаба на новия спец
За момента ще запазя мълчание, обяви спецът