В Кърджали представиха новите патрулни автомобили
В Кърджали представиха новите патрулни автомобили, снабдени според новите изисквания с видеокамери и микрофони. От десет дни те са на разположение на...
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В Кърджали представиха новите патрулни автомобили, снабдени според новите изисквания с видеокамери и микрофони. От десет дни те са на разположение на...