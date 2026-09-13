Патова ситуация в парламента. Викат юристи на президента
Търсят вариант за завъртане на конституционната рулетка
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Търсят вариант за завъртане на конституционната рулетка
Големият спор между политолозите е около коя политическа сила ще може да се конструира правителство
Варна. Никой не знае дали в момента Варна има кмет, коментира по повод създалата се ситуация отстраненият от съда вторият временен кмет арх. Димитър Н...
В навечерието на парламентарните избори България е в патова ситуация, коментира австрийският вестник „Дер Щандарт". Нито бившият премиер на страната...