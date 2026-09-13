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Варна в патова ситуация

Варна в патова ситуация

Варна. Никой не знае дали в момента Варна има кмет, коментира по повод създалата се ситуация отстраненият от съда вторият временен кмет арх. Димитър Н...

17 май | 11:36
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