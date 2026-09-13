В Разград паспорти ще се получават и в събота
Паспортната служба в града ще работи в събота заради празника Рамазан байрам
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Паспортната служба в града ще работи в събота заради празника Рамазан байрам
Втора седмица пред Паспортната служба в Кърджали има опашки за подмяна на лични документи. Повечето от чакащите пред гишетата са предимно наши изселни...
Всички административни услуги, които МВР предоставя на гражданите ще се отделят в самостоятелно предприятие, включително паспортна служба, КАТ и регис...
От 8 май група „Български документи за самоличност" в Кърджали ще организира по нов начин приемането на заявления за издаване на лични документи, съо...
Кърджали. Очертава се горещо лято за служителите на група „Български документи за самоличност", съобщи комисар Петко Деведжиев, директор на ОД на МВР...
Сливен. Неизвестни посегнаха на "Паспортна служба" в Сливен. Малко преди 5 часа в понеделник сутринта е било счупено стъклото на полицейската служба,...