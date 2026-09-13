Преизбраха лидера на ПАСОК в Гърция
Никос Андрулакис получава 59,92% от гласувалите 213 001 членове на ПАСОК
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Никос Андрулакис получава 59,92% от гласувалите 213 001 членове на ПАСОК
Не съм знаел за това, а ако знаех, никога не бих го допуснал, каза премиерът
Бившият премиер на Гърция Алексис Ципрас не изключи възможността за коалиция със своите опоненти вляво, ако партията му СИРИЗА не спечели мнозинство н...
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Гърция остана в Еврозоната заради усилията на социалистите, каза Станишев Днес лидерът на ПЕС Сергей Станишев е специален гост на събитие в Атина,...
"ПАСОК, както и всички партии-членки на ПЕС, напълно подкрепят Сергей Станишев, който спечели убедителна победа на последния ни конгрес и беше избран...
Предстои да се реши кой ще води синята дружина