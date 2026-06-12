Станишев с рамо за Партията на труда
Соцлидерът Сергей Станишев даде подкрепата си за Израелската партия на труда за предстоящите избори в страната на 17 март. Станишев разговаря с генера...
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Соцлидерът Сергей Станишев даде подкрепата си за Израелската партия на труда за предстоящите избори в страната на 17 март. Станишев разговаря с генера...