Стряскащо. Очакват ни все по-чести проливни дъждове
Ново проучване обяснява този факт с глобалното затопляне
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Ново проучване обяснява този факт с глобалното затопляне
Дистанционната работа има своите предимства за човека и природата
Нова схема за парниковите газове засяга здравеопазването и транспорта
Рязкото намаляване на парниковите газове поставя България в трудно положение, каза президентът в Брюксел
САЩ и Китай сериозно ще намалят емисиите си от парникови газове в атмосферата в следващите две десетилетия. Това стана ясно след срещата между америка...
Редица страни заплашват да бойкотират новото споразумение Европейските лидери ще опитат да се споразумеят за енергийната политика на съюза през следв...
София. 14,7 млн. лв. допълнителни средства са постъпили в бюджета от продажба на квоти за емисии на парникови газове и тази сума бе добавена към одобр...
Вашингтон. Нивата на въглеродният диоксид в атмосферата са преминали границата от 400 части на милион, измерени от станцията Мауна Лоа, Хаваи. Обемът...