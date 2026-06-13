„Паркинги и гаражи” на печалба в Разлог
Общинското предприятие „Паркинги и гаражи" в Разлог за втора поредна година е с положителен финансов резултат. Тенденцията е за плавно увеличаване на...
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Общинското предприятие „Паркинги и гаражи" в Разлог за втора поредна година е с положителен финансов резултат. Тенденцията е за плавно увеличаване на...