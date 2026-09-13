Бандит атакува офис за парични преводи, служителка е в шок
Собственикът на офиса е бил извикан и предупреден за грабежа от служителката
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Собственикът на офиса е бил извикан и предупреден за грабежа от служителката
Всеизвестна истина е, че гастарбайтерите са най-големите инвеститори у нас. За последната година те са превели около 1,7 милиарда евро. Срещу тях стоя...
България е първата страна в Източна Европа, която пуска мобилни парични преводи от и за чужбина. Разработката е на Банка ДСК и MoneyGram. Това обявиха...