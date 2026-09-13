Бюджет 2025: Петкова обещава приходи от борбата със сивата икономика
3 процента дефицит не е непременно фискална дисциплина, каза подуправителят на БНБ Петър Чобанов
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3 процента дефицит не е непременно фискална дисциплина, каза подуправителят на БНБ Петър Чобанов
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Групата на АБВ няма да вземе участие в гласуването на Споразумението относно осигуряване на логистична подкрепа за самолети МиГ-29. Това заяви от парл...