Разрешават до 29 първолаци в паралелка
Министърът на образованието Меглена Кунева ще разрешава увеличаване на паралелките в първи клас до 29 деца, ако тези исканията са мотивирани, съобщиха...
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Министърът на образованието Меглена Кунева ще разрешава увеличаване на паралелките в първи клас до 29 деца, ако тези исканията са мотивирани, съобщиха...
Банско. По инициатива на кмета Георги Икономов в курорта Банско се проведе работна среща за потребностите на пазара на труда и местния бизнес от специ...
Стара Загора. Паралелка с обучение по „Мехатроника" да бъде открита от следващата учебна година в професионалната гимназия „Иван Хаджиенов" в Казанл...
София. Да се премахне задължителната долна норма за брой ученици в паралелка настоява синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" дни преди началото на у...
Благоевград. Закрита бе непрофилираната паралелка за прием след 8 клас в СОУ „Св. св. Кирил и Методий" в Симитли. Това доведе до напрежение сред роди...