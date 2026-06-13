Силен трус разтърси Папуа-Нова Гвинея
Земен трус с магнитуд 7,5 по Рихтер бе регистриран североизточно от остров Нова Британия в Папуа-Нова Гвинея. Огнището било на дълбочина 65 км под мор...
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Земен трус с магнитуд 7,5 по Рихтер бе регистриран североизточно от остров Нова Британия в Папуа-Нова Гвинея. Огнището било на дълбочина 65 км под мор...