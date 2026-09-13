Папагал – практическо ръководство за избор, грижи и изгодно закупуване
Тези птици са социални, умни и изискват ангажираност
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Тези птици са социални, умни и изискват ангажираност
Птицата е станала за талисман от жителите на временното жилище
Историята се случила на хърватския остров Бриони, където приживе живееше Тито
Издирва се собственикът му
Надви ги в игра за памет
Рядка птица хибрид между бяло и жълто какаду се излюпи в дома на Огнян Геров от смолянското село Соколовци. РИОСВ - Смолян е регистрирала папагала. Пт...
Говорещ папагал помогна за разкриването на убийството на стопанката си в индийския град Агра. Полицията близо седмица се опитвала да открие престъпни...