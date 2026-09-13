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Папагал разкри убийство

Папагал разкри убийство

Говорещ папагал помогна за разкриването на убийството на стопанката си в индийския град Агра. Полицията близо седмица се опитвала да открие престъпни...

28 февруари | 18:35
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