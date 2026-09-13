Джамбазки към Панов: Българите са държавотворен народ за Скопие
Добре е да го знаете, когато отидете там, каза евродепутатът
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Добре е да го знаете, когато отидете там, каза евродепутатът
Бил се страхувал от дебат
Александър Симов с остри критики срещу кандидат президента
Г-н Панов, пред чий кабинет ще чакате преди поредното ви назначаване за началник?
През годините вътрешният пазар беше подценяван, но сега се вижда, че има голям потенциал
ГЕРБ води двойно в надпреварата за Общински съвет
Нови SMS-и, този път на шефа на ВКС Лозан Панов се появиха в медиите. Чрез тях се вижда, че Панов си позволява да кореспондира със столичен адвокат -...
Премиерът Бойко Борисов освободи по своя преценка от длъжност заместник-министъра на енергетиката Антон Павлов, съобщиха от правителствената информаци...
Един от големите успехи на Даниел Панов в първия кметски мандат е изкачването на Велико Търново от трета във втора агломерация на българските градове....
Подкрепата за отбора по пътя към професионалния футбол ще продължи, внесли сме проекти за нов спортен комплекс, южните трибуни на стадион „Ивайло" и о...
Часовете ще се дофинансират от общината Пред близо 40 директори, педагози и служители на детските градини във Велико Търново и населените места от об...
Двамата кандидати за председател на Върховния касационен съд - Лозан Панов и Павлина Панова, притежават необходимите професионални и нравствени качест...
ВСС ще прави нова система за разпределение на делата, а правителството прие актуализираната стратегия за съдебна реформа, която предстои да мине през...
Велико Търново. Кметът на Велико Търново Даниел Панов посрещна навръх Игнажден и в навечерието на Рождество Христово бивши кметове, почетни граждани...