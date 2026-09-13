Обрат в парламента. Важно решение за МВР
Анкетна комисия за полицейските палки все пак ще има
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Анкетна комисия за полицейските палки все пак ще има
Броят между 5 и 15 лева за опасните атрибути Деца и тийнейджъри в цялата страна масово се въоръжават с палки и боксове. Това е последната мода сред м...
Четиримата охранители се вбесили от клаксон Жесток побой на шофьор на Околовръстното шосе край София взриви интернет. Много скоро биячите бяха залове...
София. Полицията е използвала палки и сила, за да потуши бунта на алжирци в дома за временно настаняване на бежанци в Любимец. От МВР потвърдиха за сл...