Блинкен се обърна към Израел! Най-важното послание
Подчерта "спешната" необходимост от една нова държава
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Подчерта "спешната" необходимост от една нова държава
Съгласни сме, че регионалният мир включва мир за Израел, каза външният министър
Ръководителят на ООН Антонио Гутериш призовава в събота за „хуманитарно прекратяване на огъня“ във войната между Израел и терористичната група Хамас,...
След като Великобритания и Испания символично признаха Палестинската държава, и френските депутати гласуваха за утвърждаването й, предадоха световните...
Брюксел. Новият отговорник по европейската дипломация Федерика Могерини отправи апел да бъде основана Палестинска държава, като мотивира позицията си...