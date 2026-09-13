Шок и ужас в Атина! Цялата полиция накрак
Палестинец заплаши със взрив
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Палестинец заплаши със взрив
Палестинец, превозвал самоделни взривни устройства, е арестуван в Йерусалим. Това съобщиха силите за сигурност на Израел, предава Интерфакс, цитирана...
Палестинец, издирван от Израел, за да доизлежи доживотната си присъда за убийство, бе открит мъртъв в палестинското посолство в София. Омар Зайед живе...
Палестинец нападна с киселина цивилни евреи на Западния бряг, предаде АП. Пострадалите са от едно семейство - жена и четири момичета. Те били в колата...
Хамас приветства убийството
София. Двама осъдени са помилвани през септември по предложение на Комисията по помилване при Президента. Това става ясно от отчета на Комисията за тр...