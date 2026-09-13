Първите частници: От магнетофона до империята "Пайнер"
Инж. Митко Димитров тегли кредит от 1 млн. с 53% лихва и се хвърля във фолка 1 март 1989 г. Много българи, в които бие сърце на предприемачи, помнят...
Следете всички новини, анализи и коментари за Пайнера. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Инж. Митко Димитров тегли кредит от 1 млн. с 53% лихва и се хвърля във фолка 1 март 1989 г. Много българи, в които бие сърце на предприемачи, помнят...
София. За пореден път жители на столичния квартал "Младост" 4 се вдигат на протест срещу строежа на сграда, собственост на бизнесмена Димитър Димитров...
Брюксел иска разследване за "Планета", България не знае