Димитър Стоянов раздаде новите пагони във флота
Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов също отправи приветствие към младите офицери
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Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов също отправи приветствие към младите офицери
Румен Радев удостоява с пагони двама висши военни
В навечерието на Деня на храбростта и празника на Българската армия 6 май държавният глава Росен Плевнелиев връчи пагоните на военнослужещи, удостоен...
Изнудваният за 84 бона ексбанкер бил счетоводител на Перо "Мърлява работа - и на изнудвачите, и на изнудвания нещата не са им чисти" - това са най-че...
Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Росен Плевнелиев връчи пагони на удостоени с висше военно звание офицери. Пагони на "брига...
Жена застава на пост пред Президентството Командирът на Националната гвардейска част полковник Боян Ставрев ще получи генералски пагони, научи "Станд...
Варна. 43 дами или 15 на сто от 300-членния екипаж има на борда американския разрушител „Тръкстън", който след еднодневно обучение акостира на прист...