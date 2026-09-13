Ужасяващо! Колко мълнии паднаха у нас за два дни
Цифрата е стряскаща
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Цифрата е стряскаща
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Турските войски в региона са в повишена бойна готовност, съобщиха от министерството
Няма пострадали хора и бедстващи селища Мокрият и тежък сняг отвори доста работа на огнеборците в Пиринския край, тъй като събори близо 30 дървета. О...