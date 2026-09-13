Девойка с условна присъда за смъртта на двама приятели
Двама младежи загинаха през 2013 г. след натравяне с течност за чистачки в с. Падеш Трагедията в Якоруда с отровените четирима мъже с менте алкохол н...
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Двама младежи загинаха през 2013 г. след натравяне с течност за чистачки в с. Падеш Трагедията в Якоруда с отровените четирима мъже с менте алкохол н...
Падеш. Пожар вилня в селскостопанска постройка в местността Валог край благоевградското село Падеш. В 00:46 часа в 01 РУП - Благоевград е получен сигн...
Благоевград. Предават на гръцките власти Стефанка Петрова от село Падеш, съобщи информационният сайт struma.bg. Тя е обвинена, че на 25 ноември 2011...
Падеш. Арестуваха пред съдебна зала Кирил Марянски, брат на Стефанка Петрова от село Падеш, по време на делото й за екстрадиция. Това съобщи информаци...