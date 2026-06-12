Предупреждават за падащи предмети и клони в Добрич
Добрич. Да не се спират автомобили под дървета, а хората да се движат на разстояние от сградите и електропроводите предупреждават от община Добрич. Пр...
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Добрич. Да не се спират автомобили под дървета, а хората да се движат на разстояние от сградите и електропроводите предупреждават от община Добрич. Пр...