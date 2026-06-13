HUAWEI лансира с P40 с "революционна" камера
С най-големия CMOS сензор в света, новите флагмани от серията P40 на HUAWEI представят нова визия за мобилната фотография с мощни камери, висока 5G пр...
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С най-големия CMOS сензор в света, новите флагмани от серията P40 на HUAWEI представят нова визия за мобилната фотография с мощни камери, висока 5G пр...