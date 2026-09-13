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Руснак се ожени за пица

Руснак се ожени за пица

22-годишен руснак се ожени за пица, съобщи британското издание „Метро". Церемонията се е състояла в пицария в град Томск, Западен Сибир. Булката, пок...

20 ноември | 5:00
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