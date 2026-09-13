10 храни, които понижават кръвното налягане
Калий, магнезий, фибри, нитрати и омега-3 мастни киселини стоят зад ефекта на полезното меню
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Калий, магнезий, фибри, нитрати и омега-3 мастни киселини стоят зад ефекта на полезното меню
Какво казва лекарят за тях
Уникален вкус
Бърза, лесна и вкусна закуска
Зърнените култури абсорбират не само вредни вещества, но и полезни
Сред препоръчваните храни за високо кръвно са и киселото мляко и кейлът (вид китайско зеле)
Приемът на фибри е важна част от правилното и здравословно хранене на всеки човек. Чрез тях балансираме чревната флора и изглеждаме по-свежи от всяког...