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Овации за "Ние сме вечни!"

Овации за "Ние сме вечни!"

"Страхотни сладури сте, напълнихте ми душата", беше първото споделено мнение от зрителка след представлението "Ние сме вечни!" от Кирил Буховски, спеч...

18 октомври | 18:00
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