Фурор в Италия! Българка обра овациите в музикално шоу
Сравняват 17-годишното момиче със световноизвестната звезда Дуа Липа
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Сравняват 17-годишното момиче със световноизвестната звезда Дуа Липа
Жечо Станков и Венко Сабрутев жънат овации
Фенове посрещат милиардера
"Страхотни сладури сте, напълнихте ми душата", беше първото споделено мнение от зрителка след представлението "Ние сме вечни!" от Кирил Буховски, спеч...
Нежни аранжименти на утвърдени хитове зарадваха феновете