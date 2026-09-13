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Гражданите ще имат свободен достъп
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Гражданите ще имат свободен достъп
Ден на отворените врати
Онлайн обучението нанесе повече вреди, смята Световната здравна организация
На посетителите се измерва температурата
Работят с 50% от капацитета им
Възстановяването на дейността им ще има положителен здравен ефект
Курортът ще работи при спазване на ограничителните мерки
Решението е взето след среща на заинтересованите страни и здравните власти
Махнаха карантината и PCR за работещите в страната, които идват от друга държава
"Maly Janek" вчера беше наполовина пълна с пиещи бира клиенти, семейства, които хапваха свински ребра и сервитьори и сервитьорки във вихъра си
Проблемът не е в заведенията, подчерта Евгени Зумпалов
Пистите на Мечи чал вече са отворени
Учениците се връщат в час след 3 седмици онлайн
При строги мерки за спазване на правилата заведенията трябва да отворят за празника, макар и само на открито
Всички да спазват заповедта на здравния министър, иска кметът Живко Тодоров
Отмениха само откриванията, на които се събира много народ
Крушунските водопади вече са отворени за посетители, съобщи пред БТА кметът на община Летница Красимир Джонев. В началото на ноември миналата година д...
Дубай. Някои от американските посолства и консулства, затворени на 4 август поради заплаха от „Ал Кайда", отново отвориха врати, а други остават затво...