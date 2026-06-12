"Ислямска държава" отвлече най-малко 90 християни в Сирия
Екстремисти от "Ислямска държава" отвлякоха най-малко 90 души от християнски селища в североизточна Сирия, информира Reuters. В същото време стана яс...
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Екстремисти от "Ислямска държава" отвлякоха най-малко 90 души от християнски селища в североизточна Сирия, информира Reuters. В същото време стана яс...