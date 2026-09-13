Голяма радост за българските ловци. Какво се случва
По традиция ловът в България стартира втората събота на месец август
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По традиция ловът в България стартира втората събота на месец август
Броят им в басейна на колумбийската река Магдалена стана опасен
Мечка слезе до първите къщи на Сопот и изпочупи пчелните кошери.
След първите две хайки за сезона ловците от с. Комунига имат в актива си 7 отстреляни глигана
Мечката, която бродеше из девинските села Беден и Березе, тормозейки местното население, вече е застреляна. Това съобщи бТВ, позовавайки се на директо...
Министерство на земеделието и храните е издало разрешително за отстрел на мечката, която нападна мъж в девинското село Беден. Това съобщи ресорният ми...