Всичко за Отстрани

Следете всички новини, анализи и коментари за Отстрани. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт Технологии Политика
ДПС отстрани Христо Бисеров

ДПС отстрани Христо Бисеров

София. Централният съвет на ДПС прие оставката и освободи Христо Бисеров като зам.-председател на партията,  член на Централни оперативен съвет и член...

16 ноември | 16:17
0 коментара
13953