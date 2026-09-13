Прокуратурата с арести за доброволческите отряди
Граждански арест няма и не може да има. Това заяви главният прокурор Сотир Цацаров, цитиран от БГНЕС. „Абсолютно недопустимо е отряди, отделни лица,...
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Граждански арест няма и не може да има. Това заяви главният прокурор Сотир Цацаров, цитиран от БГНЕС. „Абсолютно недопустимо е отряди, отделни лица,...
МВР не им разрешава, те тръгват в понеделник
Стара Загора. Доброволно формирование от 60 души, разпределени в два спасителни отряда, и четири спасителни екипа ще помагат на старозагорци при бедст...
Хвъркатите чети ще помагат на националните соцкампании