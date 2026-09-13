Извънредно! Кого заключи СДВР
При съвместна акция с прокуратурата
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При съвместна акция с прокуратурата
Експерти от Швейцария и наши специалисти не могат да открият повредата на правителствения фалкон, с който преди дни аварира премиерът Бойко Борисов, ...
Добрич. С решение на Общинския съвет община Балчик освобождава от местни такси тези, които се запишат за доброволци в отряда, който общината според на...
София. Денонощна група за аварийно-спасителни дейности в София ще действа постоянно, по предложение на кмета Йорданка Фандъкова, което трябва да бъ...