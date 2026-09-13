Отровна новина за доходите у нас! Думите на министър
Свързани са с инфлацията, която още не е овладяна напълно
Следете всички новини, анализи и коментари за Отровна. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Свързани са с инфлацията, която още не е овладяна напълно
Съобщиха прогнозната му цена
Червена риба лъв (Pterois volitans), която е считана за отровен вид
И супер прехвалената е по-опасна най-евтината в магазина Метиловият алкохол в нея е два пъти повече, показва разследване на БНТ1 Отрова ври в казани...