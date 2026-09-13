Бебе погълна отрова за мишки
Хлапето опита от токсичния прах, докато пълзи из стаята Нелеп инцидент едва не погуби бебе на година и три месеца от Сандански. Детето се нагълтало с...
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Хлапето опита от токсичния прах, докато пълзи из стаята Нелеп инцидент едва не погуби бебе на година и три месеца от Сандански. Детето се нагълтало с...
Бисер, Петър, Николай и Иван
Гилдията се събра за премиерата на филма "Отрова за мишки" Джаро и Гущера от "Под прикритие" "оживяха" за премиерата на най-новия филм "Отрова за миш...
След истерията с мишемор в Асеновград 50 хлапета си останаха вкъщи
Асеновград. Отрова за мишки е открита в казан с прясно мляко в асеновградската детска градина "Слънце". То е било сервирано за закуска на 127 деца, пи...