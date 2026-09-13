Пазете се - всеки четвърти тест за ковид е положителен
Поставените дози ваксини през последното денонощие са 179.
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Поставените дози ваксини през последното денонощие са 179.
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Мярката влиза в сила от 28 декември
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Централната банка ще наказва трезорите за това, че държат много пари при нея БНБ ще наказва банките за това, че не дават кредити, а държат парите си...