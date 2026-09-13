СЕМ: Протестите се отразяват обективно
Съветът за електронни медии (СЕМ) оповести резултатите от мониторинга на БНР и БНТ за периода от 10-17 юли
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Съветът за електронни медии (СЕМ) оповести резултатите от мониторинга на БНР и БНТ за периода от 10-17 юли
Приемете го като административна услуга. Не я бъркайте със свободата на словото или достъпността, каза Красимир Кръстев
Димитър Стаматов, роден в София, но от 16 години живеещ в Чикаго, вчера неочаквано и за него попадна в централните новинарски емисии CBS News, ABC Ch...
От съвета не одобряват използването на "сган", "примати" и други думи в медиите
София. Анa Вълчанова, дъщерята на покойния Рангел Вълчанов, се обърна към медиите с отворено писмо по отношение на отразяването на смъртта и погребени...
София. Нищо в отразяването на изборите в медиите не се е променило от 1990 г. и всичко е доста ретро и архаично, каза Мая Манолова по време на кръгла...