Губим ли стотици милиони от Евросъюза? Истината от експерти
Дори и да има работещ парламент, има доста въпроси по темата и няма съгласие
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Дори и да има работещ парламент, има доста въпроси по темата и няма съгласие
През 2023 г. ръстат им е с 35,7% спрямо базовата 2019 година
Утре на среща на МОН с представители на Съвета на ректорите и синдикатите предстои да бъде обсъдено точното разпределение на тези средства
С най-голям ръст при пенсиите, отпускани при специални условия, са тези за непълен осигурителен стаж
Новият механизъм ще зависи от линията на бедността от 504 лева
Това отпусна правителството в оставка днес.
Отпадат някои ограничения до момента
Това ще стане от понеделник, 19 април
„Една година сме в състояние на болест заради изгубения комфорт в живота ни
Става дума за кредитите, които се отпускат по линия на мерките срещу коронавируса
Правителството отпусна малко над 34 млн. лева за доизграждането на оградата на българо-турската граница. В мотивите на решението е записано, че съоръ...
Общо 350 лева ще трябва да си предвиди семейство от двама души за петте зимни месеца, ако се топли със синьо гориво. Сумата може да бъде покрита от це...
София. Средствата за изграждане на жп проекти, които трябва да бъдат финансирани по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020" (ОПТТИ), са...