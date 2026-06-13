Отмениха най-старото състезание в ските заради К-19
ФИС мести стартовете от Венген в Кицбюел
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ФИС мести стартовете от Венген в Кицбюел
Сезонът завършва с добавен старт във Валенсия на 20-22 ноември
Либърти Медия потвърди 3 европейски старта през есента
Отмениха още три старта от календара
ФИС ще търси къде да намести двата старта за Световната купа при мъжете и жените