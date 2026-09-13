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Откриха Мария в Пловдив

Откриха Мария в Пловдив

Иван, бащата на изчезналата Мария Иванова от Стара Загора тръгна спешно към Пловдив, където току-що е била видяна дъщеря му. Той получил от пловдивчан...

01 ноември | 18:04
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