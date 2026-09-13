Унищожиха бойно средство край Гоце Делчев
Открито е на 3 октомври в Гоце Делчев
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Открито е на 3 октомври в Гоце Делчев
Новата мраморна статуя бе разкрита благодарение на разпореждане от назначена от министъра на културата Найден Тодоров Комисия за допроучване на мястот...
Откритието е уникално само по себе си
Коя е тя
Ето какво се случи
Открита е по време на реставрация на британски театър
Размерите ѝ навеждат учените на мисълта, че тя се е формирала сравнително скоро
Иван, бащата на изчезналата Мария Иванова от Стара Загора тръгна спешно към Пловдив, където току-що е била видяна дъщеря му. Той получил от пловдивчан...
Варна. Делва от късноантичната епоха разкопаха строителните работници на бул. "Княз Борис", докато извършват ремонта на ларгото във Варна. Находката е...