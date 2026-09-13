Близо 1000 ученици и преподаватели се включиха в открит урок по онлайн безопасност
Съвместната инициатива на издателство „Клет България“, Националния център за безопасен интернет и Yettel се радва на сериозен интерес в училищата
Следете всички новини, анализи и коментари за Открит Урок. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Съвместната инициатива на издателство „Клет България“, Националния център за безопасен интернет и Yettel се радва на сериозен интерес в училищата
Най - посещаваният сайт за видео уроци у нас - "Уча.се" (www.ucha.se) ще се включи в тържествата, посветени на 142 години от Шипченската епопея, инфор...
С открит урок на възпитаници от Търговската гимназия "Завинаги с нас" в културния център "Морско казино" започват днес проявите в памет на Васил Левск...
Водачът в схемата на турнира зарадва малчуганите
Заместникът-кметът на София Дончо Барбалов и шефът на Общинска банка Сашо Чакалски влязоха днес сред учениците от 3а клас и в рамките на 30 минути пре...
Учени и родолюбци направиха открит урок в Двора на Кирилицата в Плиска за тържествата покрай Деня на народните будители. В старата българска столица б...
Кюстендил. Открит урок как се попълва бюлетината за европейските избори проведе зам.-председателят на парламента Мая Манолова в с. Шишковци край Кюсте...
София. Критичен съм към себе си, каза българският тенисист Григор Димитров в столицата, който днес дава открит урок на деца, които прохождат в родния...
Благоевград. Деветокласници от СОУ „Братя Каназиреви" в Разлог представиха урок под формата на ролева игра – „Съд за Ахил". Всеки от учениците беше ан...