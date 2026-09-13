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Ученици оправдаха Ахил

Ученици оправдаха Ахил

Благоевград. Деветокласници от СОУ „Братя Каназиреви" в Разлог представиха урок под формата на ролева игра – „Съд за Ахил". Всеки от учениците беше ан...

06 декември | 13:52
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