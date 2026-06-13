Директор на музей дава награда за откраднати експонати
Директорът на Регионалния музей в Добрич Костадин Костадинов обяви награда в размер на 1000 лева (лични средства), които ще даде на този, който успее...
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Директорът на Регионалния музей в Добрич Костадин Костадинов обяви награда в размер на 1000 лева (лични средства), които ще даде на този, който успее...